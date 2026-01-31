31日夜にX更新「18年間ありがとうございました」突如の“お別れ”に悲しみが広がった。ヤクルトのスタジアムMCを務めてきたパトリック・ユウ氏が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「18年間ありがとうございました」として“卒業”を発表すると、ファンからは嘆きの声が殺到している。2005年からヤクルトのスタジアムMCとして活躍してきたパトリック氏。力強い声で球場を盛り上げ、チームの酸いも甘いも経験してきた。キャ