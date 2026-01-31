今季のトレンドとして注目を集めている「レース素材」。甘めなイメージの強い素材だけど、大人世代はどんなアイテムで取り入れるのが正解？ ── 編集部は、上品なロング丈のスカートをレコメンド。フェミニンに仕上げるのはもちろん、カジュアルダウンしたスタイリングならこなれた雰囲気も楽しめます。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、刺繍とカットワークデザインが華やかなレー