日本相撲協会公式SNSが公開今月行われた大相撲初場所（東京・両国国技館）は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。日本相撲協会公式SNSは、力士3人がハンバーガーチェーン店のイベントに招待された一コマを投稿。本場所とは異なるリラックスした表情に反響が広がっている。公式スポンサーの「バーガーキング」の店内イベントに登場したのは、王鵬（大嶽）、琴勝峰、琴栄峰（ともに佐渡ヶ嶽）。イベントではハ