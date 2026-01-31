データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させるピクセラが、グループ会社A-Stageとの共同ブランド「Re・De（リデ）」を展開。心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De」の次世代スマートリング「Re・De Ring（リデリング）」において、独自の生体信号解析エンジンを用いた大型アップデートが2026年1月27日(火)に実施されます。 ピクセラ「Re・De Ring専用アプリ フィジカルヘルス機能」  アップデート