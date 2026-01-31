女優・藤山直美（６７）は芸能活動を本格的に始めて３７年目に入った。「昭和の喜劇王」とうたわれた藤山寛美さん（９０年没、享年６０）を父に持ち、上方喜劇の舞台を中心に歩んできた。親譲りの天才役者で陽性の人と思われがちだが、素顔は多くが抱くイメージと少し違う。９年前にはがんを克服。称賛や名誉を遠ざけるようにして不動の地位を築いてきた。２月には東京・新橋演舞場で舞台「お光とお紺」が控える。“孤高の一瞬”