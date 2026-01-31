豚の育種から精肉、ハム・ウインナーの製造・販売まで完全一貫体制で手がけているサイボク。そんなサイボクから、食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」が発売されました。ゴールデンポークのばら肉の旨味と大ぶりにカットした国産野菜の美味しさがご自宅でも楽しめます。 サイボク「ゴールデンポーク 豚汁」 価格：540円(税込)／500円(税抜)発売日：2026年1月23日(金)量目：1袋 210g賞味期限：製造日