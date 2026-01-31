ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾『これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！』のゲネプロが30日に東京・水道橋の東京ドームシティ シアターGロッソで公開された。【写真多数】圧巻…！5人そろって50年ぶりに聖地に帰還した秘密戦隊ゴレンジャーシリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（