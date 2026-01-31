【WWE】RAW（1月26日・日本時間27日／カナダ・トロント） 【映像】史上最も予測不能なローブローが起こった瞬間苦労人日本人スーパースター「在籍10年目の大金星」の裏で、試合の流れを変えたピタゴラ的”珍プレー”。倒れ込んだ選手の頭が、偶然にも相手選手の急所を直撃する芸術的交錯シーンに、ファンから「そうはならんだろ」とツッコミが相次いだ。WWE「RAW」で開催された世界タッグ王座次期挑戦者決定フェイタル4WA