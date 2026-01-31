1月29日、山崎賢人がInstagramを更新した。【写真】「サンローラン」ロゴ前でのクールSHOTも公開「サンローラン」のアンバサダーを務めている山崎は、自身のInstagramアカウントにて、「I took it easy in Paris.」「#サンローラン」などとPRを交えてコメントすると、パリで撮影した、ロングコート×デニムパンツのシックコーデSHOTを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「素敵です」「めっちゃかっこいい！」「激メロ」「こ