きょう（31日）未明、岡山市北区の整体店で、男が店の女性に刃物のようなものを突きつけスマートフォンを奪う強盗事件がありました。警察が男の行方を追っています。 きょう（31日）午前2時半ごろ、岡山市北区柳町のリラクゼーション整体店で、男が接客中だった店長の女性（42）に刃物のような凶器を突きつけ「お金を出せ」と脅迫し、女性のスマートフォンを奪って逃走しました。 男は凶器を持ったまま逃げて