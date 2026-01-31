北海道・せたな町の鵜泊漁港（太櫓地区）付近の岩場で1月31日、男性が倒れているのが見つかりました。家族が確認したところ、男性は行方が分からなくなっている漁船の乗組員・澤谷宏一さん（48）だということです。函館海上保安部によりますと1月31日午前8時ごろ、せたな町の鵜泊漁港（太櫓地区）から北に150メートルの岩礁で、周辺を捜索していた地元の漁協関係者が宏一さんを発見しました。容体は分かっていません。せたな