気象予報士の吉井明子さん（45）が30日までに、インスタグラムを更新。見事な体幹を披露した。吉井さんは「体幹バランス強化」とコメント。パイプ椅子を両手でつかんで身体を支え、全身をまっすぐに伸ばしたポーズを写真でアップした。この姿にフォロワーからは「素晴らしい成果でてますね」「腹筋、辛そう。脚も辛そう。ボリジョイ・サーカスみたいで素敵です」「新体操並みのバランス」とコメントが寄せられている。吉井さ