テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が30日までにインスタグラムを更新。衣装姿を投稿した。「ここ最近のお衣装」とコメント。オールホワイトのパンツコーデと、透け感のある袖が軽やかなワンピース姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「アナウンサー1お洒落番長」「モデルさんみたい」「私服!?すごくいい」「ヤバ綺麗」とコメントが寄せられている。