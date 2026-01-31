タレント小倉優子（42）が30日、自身のブログを更新。次男の得意料理を公開した。「次男が三男に朝ごはんにオムライスを作ってくれました!」とつづり、オムライスを手にする次男の写真を投稿した。「次男が一人で全て作れるメニューです」と説明した。この投稿にフォロワーからは「忙しいママのためにいろいろと息子さんなりに考えてるのかなぁとその優しさにほっこりします」「優しいお兄ちゃんですねオムライスを作れるなんて