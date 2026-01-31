ウェザーニュースキャスターの小林李衣奈（25）が30日までにインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。「シルエットが綺麗なニットワンピベロア生地にハートが施された、シルエットが素敵なドレスオケージョンシーンにも活躍しそうです」とつづり、光沢のあるベロアが上品なドレス姿を公開した。ドレスはスクエアネックになっており、小林は白いデコルテを大胆に露出させている。この投稿にフォロワーからは「バグが起きている