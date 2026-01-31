東京・台東区で中国人を含む男女5人が、現金およそ4億2000万円奪われた事件を受け、日本にある中国大使館は日本への渡航を控えるよう改めて呼びかけました。警視庁によりますと29日夜、台東区東上野で中国人や日本人の男女5人のグループのうち、1人が3人組の男に催涙スプレーをかけられ、日本円で現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースを奪われる強盗事件がありました。これを受け、日本にある中国大使館は30日、SNSで中国国