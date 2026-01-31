日本テレビ林田美学（みのり）アナウンサー（26）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。地元で一日警察署長を務めたことを報告した。「静岡県警裾野警察署にて、一日警察署長を務めさせていただきました!」と伝えた。制服姿で敬礼するショットなどを添え「生まれ育った大切な地元でこうしたイベントに参加させていただき、感無量です裾野市がこれからも安心安全な場所であり続けますように」と感想をつづった。フォロワー