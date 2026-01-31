ロッテは３１日、西武前監督の松井稼頭央氏（５０）が臨時コーチとして宮崎・都城での１軍春季キャンプに参加すると発表した。期間は２月５〜１１日。松井氏はＰＬ学園でサブロー監督の１学年先輩にあたる。日米の現役時代の実績は抜群で、指導者としての経験も豊富なだけに、ロッテの選手にとっても有意義な時間となりそうだ。