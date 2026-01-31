◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第２日（３０日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）第２ラウンドが行われ、２打差３位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、２ボギーの７３と落とし、通算７アンダーの１８位に後退した。首位とは１０打差。距離が長く、難易度が高い南Ｃでスコアを伸ばせなかった。１番か