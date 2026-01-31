乃木坂46の林瑠奈（22）が31日までに自身のインスタグラムを更新。レアなプリクラソロショットを投稿した。自身のインスタグラムで「プリクラ」とつづった。そしてレアなプリクラソロショットやプリクラを撮影している様子を動画で投稿した。ファンからは「嬉しすぎる」「可愛すぎるな」「最高です！」「こんな可愛いソロプリ初めて見た」「愛おしすごる」などの声が上がった。