元日本ハム、巨人で現在はオイシックス新潟でプレーする陽岱鋼外野手（３９）が３０日、インスタグラムを更新。金髪、サングラス姿を投稿し、反響を集めた。雪景色に映える真っ赤なアウターにジーンズ姿。「赤がよく似合いますね」、「スター」、「いつ見てもイケメン！」、「なんて素敵な」などと反響を集めている。陽岱鋼は日本ハム、巨人でプレー。走攻守が揃った選手として活躍し、ＮＰＢ通算１３２２試合に出場している