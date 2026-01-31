2003年、05年と阪神の優勝にエースとして貢献し、MLBの名門ヤンキースなどで活躍した元プロ野球選手の井川慶が、映画俳優として新たな一歩を踏み出す。前作『シャーマンの娘』でカルト的人気を博した井坂優介監督の新作映画『真昼の蜘蛛隠れ』に、本人役で出演することが明らかになった。【画像】映画『真昼の蜘蛛隠れ』場面カット本作はインディーズ作品として制作され、2026年の劇場公開を目指してクラウドファンディングを