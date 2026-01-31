ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿を投稿した。「#眼鏡女子」「#家に100個以上あるよ」のハッシュタグをつけ、オフホワイトのニットトップスに赤のミニスカートに独特なデザインのメガネ姿をアップ。「このあとどうしよっかハート」とつづり、トップスをまくりあげ、谷間を大胆に露出したランジェリーをあらわにし、サクランボを加えるショットなどをアップした。