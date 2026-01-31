フリーアナウンサーの長野美郷（39）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を公開した。長野アナは「プライムニュースの衣装たちです久しぶりに膝丈を着たら足元がそわそわするw」とつづり、衣装姿を数点投稿した。長野アナは花柄のロングスカートや白いジャンパースカート、膝丈のワンピース等を着こなしている。続けて「1月もあと少し、元気に乗り切りましょう」と呼びかけた。この投稿にフォロワーか