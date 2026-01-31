『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（21）ヴィクトリーナ姫路河俣心海後編（前編：河俣心海は宮部藍梨らとのポジション争いも「焦らない」 同期の活躍も励みに19歳で日本代表入り＞＞）（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？【オポジット】北信介（稲荷崎高校）【アウトサイドヒッター】田中