『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（21）ヴィクトリーナ姫路河俣心海前編【中学のチームメイトと一緒に下北沢成徳へ】ヴィクトリーナ姫路の河俣心海（19歳）には、強く脳裏に焼きついた風景がある。それは、下北沢成徳高校２年時のインターハイ予選。東京都で鎬（しのぎ）を削る共栄学園戦で、相手のミドルブロッカーを弾き飛ばすスパイクを打ち、そのボールが生き物のように飛翔して隣のコートまで飛んでい