福岡県教育委員会は、公立高校の推薦入試や特色化選抜などの志願状況を発表しました。このうち、68の県立高校の推薦入試では4529人程度としている募集人員に対し、6667人が志願し、平均倍率は1.47倍でした。学校別の志願率で高かったのは、明善高校の普通科総合文科コースの3.38倍、理数科の3.13倍、城南高校の普通科（コースを除く）の3.33倍でした。 特色化選抜を行う県立高校と市立・組合立高校合わせて