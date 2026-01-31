柔道女子48キロ級パリ五輪金メダルの角田夏実（33＝SBC湘南美容クリニック）が30日、千葉県浦安市内で「これまでの私、これからの私」と題した会見を開き、第一線を退く意向を表明した。今後は、子供向けの柔道教室を全国各地で開くなど普及に尽力していくという。既に全国各地で継続的に何度も柔道教室を行っており、会見2日前も九州で中高生を指導していたと明かした。「ここまで遅咲きの人はいないと言われている。アスリー