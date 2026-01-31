香港の繁華街で30日午前、日本人の男性2人が現金およそ5800万円が入ったリュックサックを奪われた事件で、香港の警察は、事件に関わったとして1人を逮捕しました。地元メディアによりますと、30日午前、香港の繁華街にある両替店付近で、20代と50代の日本人男性2人が日本円およそ5800万円が入ったリュックサックを2人組に奪われました。男性2人は、この日の朝に日本から到着し、現場となった両替店で、日本円1億9000万円を両替しよ