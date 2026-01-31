【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は30日、外国との軍事技術協力に関する会合をモスクワで開催し、昨年は30カ国以上に軍事製品を供給し、輸出総額が150億ドル（約2兆3200億円）を超えたと明らかにした。今年はさらに大幅増加する見込みだと述べた。プーチン氏は軍事技術を巡り、14カ国と340以上の共同プロジェクトを実施または検討中だと言及。ロシア主導の軍事同盟、集団安全保障条約機構（CSTO）や、旧ソ連諸国で構成