IVE（アイヴ）のメンバーWONYOUNG（ウォニョン）に対し、悪意的に中傷した偽の映像をオンライン上に掲載したYouTubeチャンネル運営者に、懲役2年、執行猶予3年が確定した。最高裁は29日、情報通信網法上の名誉毀損（きそん）と侮辱などの疑いで、YouTuber男性に、懲役2年執行猶予3年、追徴金2億1000万ウォン（約2100万円）と、社会奉仕120時間命令を宣告した原審判決を確定した。運営者は21年10月から23年6月まで、自身が運営したY