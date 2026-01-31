上方落語の笑福亭笑利（42）が31日までにX（旧ツイッター）を更新。30日に大阪・天満天神繁昌亭で開催された「第5回三題噺王決定戦」で優勝したことを報告した。「第1回大会優勝以来、2回目出場の優勝です！今回のネタもバリバリ一軍ネタとしてもう既に使ってるネタです！そーゆー意味で、この三題噺王はホントにありがたい機会です！益々がんばります！」京都府出身の笑利は2014年、笑福亭鶴笑に入門。24年には上方落語若手