２０２４年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーのフォトエッセイ「透明を満たす」のＡｕｄｉｂｌｅ（オーディブル）版の配信が２９日、スタートした。新たに『まえよみ』『あとよみ』を追加し、全編、自身で朗読したという。渡邊は２９日付のインスタグラムに「思い出したくないほどの辛い記憶と向き合い、声に出して話すことにしんどさも感じましたが、取り戻しつつある日常で薄れかけていた大切なことを再び拾い