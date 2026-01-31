ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ選手のレオが３０、Ｘを更新。タレント・明日花キララにバラの花束を渡す写真を投稿した。レオは「想いって、言葉より行動やと思ってる。７本の薔薇と伝えに行った、ただそれだけ」と投稿。明日花は笑顔で受け取り、頭をなでられたレオも嬉しそうな様子だった。フォロワーからは「本気なんだねー」、「本気なら応援するぞ！」、「かわいい瞬間やね」、「幸せそう」などの声が寄せられている。レオは