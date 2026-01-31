BTSのJ−HOPE（31）が29日、カムバック（3月20日）に向けた近況を公開した。インスタグラムに、練習室の光景など数枚の写真をアップした。V（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）が手を握り、カメラを見つめるショットや練習場内でダンスを練習する様子、鉄板焼き店に座っているJIMIN（ジミン）、鏡に向かって自撮りするJ−HOPEの写真などが掲載された。韓国メディアOSENは31日、「特にファンを最も熱狂させたのは、VとJUNG KOOKが手