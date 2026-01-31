レノファ山口FCは31日、MF野村直輝(34)に第3子が誕生したことを発表した。野村は横浜FCから徳島ヴォルティス、大分トリニータと渡り歩き、今季から山口に加入。クラブ公式サイトを通じ、「大分、山口で沢山の方にサポートいただき第三子となる三男坊が無事に産まれました。母子共に健康で感謝です!!」と報告している。また、「開幕してレノファのゴールの際に多くの選手とサポーターの皆さん、一緒にゆりかごダンスをよろし