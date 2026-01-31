30日午後、長井市の長井ダム上流の災害復旧工事現場で、作業員の男性(26)が水路に流され、救助されたものの搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察や国土交通省・最上川ダム統合管理事務所によりますと、30日午後2時半ごろ、長井市の長井ダム折草沢上流災害復旧工事現場で、仮水路を閉塞していた雪を除去する作業を行っていた作業員が、水路内で休憩をとっていたところ、雪でせき止められていた水が急に流れ出し、水路内にい