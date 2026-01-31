英ロンドンで開かれたイベントに出席したキャサリン・オハラさん＝2024年8月（ロイター＝共同）キャサリン・オハラさん（カナダ出身の俳優）AP通信によると30日、米ロサンゼルスの自宅で死去。71歳。病気を患っていたというが詳細は不明。米映画「ホーム・アローン」シリーズの第1作（90年）と第2作（92年）で主人公の母親役を演じた。54年、カナダ・トロント生まれ。70年代に俳優として活動を始めた。他の代表的な出演作に「