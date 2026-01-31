©テレビ東京 テレ東では今夜1月31日（土）深夜25時25分から２週連続で、ちょっぴり刺激的なトークバラエティ「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」を放送することが決定しました。不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々…この番組は、そんな「自分の中で無意識に蓋をしていたもの」に気づかせてくれるテレ東