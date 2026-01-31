◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（３０日、ドイツ・ビリンゲン）混合団体第２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４７メートル）を行い、高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）丸山希（北野建設）小林陵侑（チームＲＯＹ）で臨んだ日本は、合計２７７・８点で３位に入り表彰台に立った。強い風が吹く悪天候の中、トップバッターの高梨が風に当たらず飛距離（１０３・５メートル）を伸ばせずまさかの９位スタートとなった。それで