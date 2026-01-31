日本分析機器工業会（JAIMA）は、機器分析初心者向け書籍「分析機器の手引き -機能の理解と活用-」を丸善出版より発刊しました。この書籍は、分析の基盤となる分析機器そのものに焦点を当て、117の機器について構成や機能を解説したガイドブックです。研究・開発や品質管理などの現場で役立つ一冊となっています。 日本分析機器工業会「分析機器の手引き -機能の理解と活用-」 発売日：2026年1月28日定価：3,300円(税込)