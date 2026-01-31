「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会（主催：メビウス）は、ニュー新橋ビル地下2階にて2026年2月1日(日)にゲーム体験イベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」を開催します。このイベントでは、各メーカーより出展されるシューティングゲームを中心としたタイトルの試遊や物販が行われます。注目の出展タイトルや開催概要を紹介します。 ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋 開催日時：2026年2月1日(