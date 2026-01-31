世界主要拠点にR＆Dセンターを持つグローバルな救命胴衣専門ブランド、シーウルフ。2017年より日本市場へ本格参入し、Amazonや楽天などの主要ECランキングで1位を獲得するなど、日本のユーザーからも高く評価されています。そんなシーウルフから、雨天や波が起きた際の誤作動(意図しない膨脹)を防ぐ「水圧感知式ライフジャケット(腰巻ベルトタイプ)」が2026年に発売されます。 シーウルフ「水圧感知式ライフジャケット」