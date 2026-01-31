工業用の防振ゴムや吸音材などで培った技術を活かし、デザインを加えたインテリア製品を展開するリブグラフィ。そんなリブグラフィから、フリーアドレスオフィスやコワーキングスペースなどにあるカウンター席・大型のテーブルに設置し、隣席との視界をほどよく区切り集中しやすい環境をつくる新製品「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」が登場。2026年2月4日(水)より販売が開始されます。 リブグラフィ「吸音デスクトッ