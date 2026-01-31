韓国空軍のC−130H輸送機1機が30日、エンジンの不具合で沖縄那覇基地に非常着陸した。日本を訪問中の安圭佰（アン・ギュベク）長官はこの日、小泉進次郎防衛相との国防長官会談で非常着陸に関して日本側の支援に感謝の意を伝えた空軍によると、この日午前11時1分ごろ、C−130H輸送機が移動中にエンジンの一つで出力低下が感知され、手続きに従って那覇基地に着陸した。C−130Hは4つのターボプロップエンジンを搭載していて飛行に困