東野圭吾の小説を初のアニメーション映画として映像化した『クスノキの番人』（公開中）。「その木に祈れば、願いが叶う」と言われるクスノキと、それを中心に描かれる家族の愛を描いた珠玉の物語。主人公・直井玲斗役で長編アニメーション映画初主演を果たした高橋文哉と、物語の鍵を握る伯母・柳澤千舟を演じた天海祐希が取材に応じた。声だけで人物を立ち上げるアフレコの現場で、互いに受けた刺激や信頼、そして作品を通して