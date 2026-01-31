かつて外科手術といえば、小さな傷を縫うのがせいぜいだった。そこに戦争がもたらした大量の負傷者と、王様の「命」を守るという政治的要請が重なったとき、近代外科と近代歯科は一気に形を成していく。軍医アンブロワーズ・パレ、歯科医学の父ピエール・フォシャール、そしてジョン・ハンター、ジェンナー……。歯抜き職人や仏像師の入れ歯づくりまで巻き込んで、「口の中」はなぜ王侯の主戦場だったのか。歯学博士・吉野敏明著の