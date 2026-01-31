【ロサンゼルス＝後藤香代】米紙ニューヨーク・タイムズによると、大ヒット映画「ホーム・アローン」の母親役で知られる俳優キャサリン・オハラさんが３０日、米ロサンゼルスの自宅で、短期間の闘病の末に死去した。７１歳だった。オハラさんはカナダ・トロント生まれ。「ホーム・アローン」（１９９１年日本公開）では、マコーレー・カルキンさんが演じた少年ケビンの母親役として世界的に有名となった。４０年以上にわたり