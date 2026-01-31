不調のチームを立て直すのは監督自らだ。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第2試合は、KONAMI麻雀格闘倶楽部から滝沢和典（連盟）が登板。志願の連投で見事ライバルに競り勝った。【映像】滝沢のアガリに飛び跳ねて歓喜するKONAMI女性選手滝沢と共にKADOKAWAサクラナイツの堀慎吾（連盟）も連闘となったこの試合は、東家から堀、U-NEXT Pirates・ 仲林圭（協会）、滝沢、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並