MBS・TBS系全国ネットで放送中の『サタプラ』（毎週土曜前：7：30〜）の人気コーナー「ひたすら試してランキング」をテーマにした公式MOOK『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』が発売されるのに伴い、2月28日に大阪・ちゃやまちプラザステージ（毎日放送本社ビル 1階）で同コーナーを担当するMBSの清水麻椰アナウンサーによるサイン本お渡し会を開催する。【画像】清水麻椰アナが大きく登場！公式MOOKの表紙「